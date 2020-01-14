База з військовими США в Іраку зазнала ракетного удару – ЗМІ

У Багдаді ракетного обстрілу зазнала військова база Ет-Таджі.
Про це повідомляє телеканал Аль-Хадас.
Зазначається, що об’єкт розташований на північ від іракської столиці.
Також, за даними телеканалу, на базі знаходяться американські військові.
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Інформація про потерпілих не уточнюється.
Нагадаємо, 8 січня Корпус вартових Ісламської революції Ірану атакував дві іракські військові бази, на яких знаходяться військові з очолюваної США коаліції з боротьби проти терористичного угрупування ІД.
Джерело: Gazeta.ru
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