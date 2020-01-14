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База з військовими США в Іраку зазнала ракетного удару – ЗМІ

У Багдаді ракетного обстрілу зазнала військова база Ет-Таджі.

Про це повідомляє телеканал Аль-Хадас.

Зазначається, що об’єкт розташований на північ від іракської столиці.

Також, за даними телеканалу, на базі знаходяться американські військові.

Читайте: Санкції проти Ірану запрацювали і значно посилилися – Трамп

Інформація про потерпілих не уточнюється.

Нагадаємо, 8 січня Корпус вартових Ісламської революції Ірану атакував дві іракські військові бази, на яких знаходяться військові з очолюваної США коаліції з боротьби проти терористичного угрупування ІД.

Джерело: Gazeta.ru

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