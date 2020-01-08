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Іран атакував дві військові бази США в Іраку

У відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані Іран завдав ракетного удару по військових об’єктах США в Іраку.

Іран атакував дві військові бази США в Іраку

У Пентагоні заявили, що близько 17.30 за тихоокеанським часом 7 січня Іран випустив щонайменше 10 балістичних ракет проти американських військових в Іраку.

Зокрема, йдеться про дві військові бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі.

Американське відомство не уточнює, чи є постраждалі.

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Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. Вони закликали США вивести війська з території Іраку, як це вирішив парламент країни.

 

Водночас президент США Дональд Трамп повідомив, що все добре, що наразі оцінюють збитки та кількість постраждалих.

Він також пообіцяв вранці виступити із заявою.

 

Джерело: defense.gov

Фото: Dreamstime

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