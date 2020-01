Іран атакував дві військові бази США в Іраку

У Пентагоні заявили, що близько 17.30 за тихоокеанським часом 7 січня Іран випустив щонайменше 10 балістичних ракет проти американських військових в Іраку.

Зокрема, йдеться про дві військові бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі.

Американське відомство не уточнює, чи є постраждалі.

Читайте: Трамп пригрозив атакувати 52 об’єкта в Ірані

Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. Вони закликали США вивести війська з території Іраку, як це вирішив парламент країни.

Водночас президент США Дональд Трамп повідомив, що все добре, що наразі оцінюють збитки та кількість постраждалих.

Він також пообіцяв вранці виступити із заявою.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020