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Факти / Світ

Це прорив: учені з Австралії першими відтворили коронавірус за межами Китаю

Австралійські вчені стали першими, хто зміг створити копію коронавірусу 2019 nCoV за межами Китаю.

Експерти назвали отримані дані “значним проривом”, що допоможе міжнародним лабораторіям у боротьбі з коронавірусум.

Відкриття передадуть  Всесвітній організації охорони здоров’я.

Учені сподіваються, що відтворення коронавірусу 2019 nCoV “змінить правила гри в діагностиці”.

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Наприклад, зараження на вірус можна буде виявляти на ранніх стадіях, ще до появи симптомів.

Як відомо, у Китаї у понад 6 тис. осіб підтвердили захворювання на смертельну пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Внаслідок захворювання вже загинули 132 людини.

Джерело: CNN

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