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Факти / Світ

Український моряк пропав з судна Green Italia в Тихому океані

З борту судна Green Italia в Тихому океані пропав 37-річний український моряк Євген Масленников.

Судно виконувало рейс з Еквадору в Панаму.

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У Фонд допомоги морякам Ассоль звернулися родичі чоловіка, який за їхніми даними, зник у п’ятницю, 24 січня.

За інформацією матері моряка, інцидент стався на судні.

Менеджером була компанія Green Reefers (Норвегія).

Green Reefers – норвезька судноплавна компанія, яка володіє 24 та управляє 5 рефрижераторами. Компанія займається вантажоперевезенням по всій Північній Атлантиці.

Факти ICTV відправили запит в компанію.

Раніше Факти ICTV писали, що звільнені українські моряки отримали статус учасника бойових дій.

Джерело: Фонд допомоги морякам Асоль

Фото: Фонд допомоги морякам Асоль

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