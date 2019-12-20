Звільнені українські моряки отримали статус учасника бойових дій

Українські моряки, які були захоплені Росією в полон у листопаді 2018 року, отримали статус учасника бойових дій.

Ухвалені зміни врегульовують питання надання статусу учасника бойових дій екіпажам кораблів, катерів, суден забезпечення та повітряних суден у разі їхньої участі в бойових діях проти військових формувань інших держав, терористичних організацій, незаконних збройних формувань у майбутньому.

Відповідно до ухвалених змін, учасниками бойових дій є члени екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, інші особи, які, перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків (вертольотів) Збройних сил України, Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України, захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність та брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових) завдань.

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За відповідні зміни до закону проголосували 317 народних депутатів.

Раніше Факти ICTV писали, що всім звільненим морякам купили квартири в одному будинку в Одесі.