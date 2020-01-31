Brexit: чому Велика Британія вийшла з ЄС і що це означатиме для України

Brexit – це вихід Великої Британії зі складу Європейського Союзу. Він відбудеться 31 січня 2020 року о 23.00 (1 лютого о 1.00 за Києвом), і тим самим підтвердить рішення референдуму, який відбувся в 2016 році.

Тепер країну чекає “самостійне життя”, під час якого будуть збудовані нові відносини з Євросоюзом та іншими країнами.

Факти ICTV розповідають найважливішу інформацію про Brexit.

Передісторія Brexit

У Лондона і ЄС досить тривалий час були складні відносини, і передумови до виходу Великої Британії почали з’являтися ще в 2014 році, після проведення виборів до Європарламенту.

Провести референдум про вихід Великої Британії з ЄС у 2015 році пообіцяв прем’єр-міністр Девід Кемерон. У підсумку він був призначений на червень 2016 року.

Результати референдуму стали несподіванкою не тільки для Великої Британії, але і для всього світу. 51,9% британців підтримали ідею, тоді, як 48,1% були проти неї.

Найменше Brexit підтримували в Лондоні, Шотландії і Північній Ірландії, а Вельс та інша Англія більше хотіли покинути Європейський Союз.

Тоді Девід Кемерон визнав свою поразку і пішов у відставку з поста прем’єр-міністра, а на його місце прийшла Тереза ​​Мей.

29 березня 2017 року Тереза ​​Мей відправила в Брюссель офіційне повідомлення про вихід країни з ЄС, після чого почався дворічний відлік до Brexit. Він повинен був відбутися 31 березня 2019 року.

У квітні того ж року, прем’єр-міністр оголосила про позачергові парламентські вибори у Великій Британії, щоб зміцнити більшість в Палаті громад. Водночас Євросоюз готувався до переговорів щодо Brexit і затвердив спільну позицію у них.

Перші переговори проводилися 19 червня 2017 року, а вже наприкінці лютого 2018 року Єврокомісія опублікувала проект угоди про вихід Великої Британії.

Однак на цьому амбіції Мей не закінчилися, і 6 липня 2018 року їй вдалося проштовхнути новий план Brexit, яким передбачена тісна інтеграція з ЄС після виходу.

Реакція уряду не змусила себе довго чекати, і вже 8 липня у відставку подав міністр у справах Brexit Девід Девіс і його заступник Стів Бейкер, а 18 липня – міністр закордонних справ Борис Джонсон.

На тлі інших відставок і масових протестів проти виходу з ЄС продовжує готуватися угода про Brexit, проте не з планом, якого хотіла домогтися Мей. 25 листопада 2018 року на саміті ЄС його затверджують.

Однак 11 грудня прем’єр-міністр скасовує голосування у Палаті громад за проектом угоди, а 15 січня 2019 року його відкидають.

До кінця січня Великій Британії не вдається затвердити угоду і правки до неї, а ЄС відмовляється від її перегляду.

Другий провал голосування за проектом про Brexit відбувся 12 березня 2019 року, а 21 березня Євросоюз погоджується на прохання Мей перенести вихід на 30 червня 2019 року, однак за умови, що парламент ухвалить угоду до 12 квітня.

Однак спроби ухвалити угоду надалі будуть провальними, через що ЄС вирішив відкласти вихід Великої Британії до 31 жовтня 2019 року.

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24 травня 2019 року Тереза ​​Мей оголошує про свою відставку. Її пост займає Борис Джонсон, який обіцяє вивести країну з Євросоюзу до зазначеного раніше терміну.

Однак в країні не бажають проводити Brexit без угоди, через що доводиться знову просити про перенесення виходу, цього разу на 31 січня 2020. На що Євросоюз вчергове погоджується.

У підсумку парламенту вдається узгодити документ, і Велика Британія підписує угоду з ЄС щодо умов Brexit 25 січня 2020 року.

Збитки Лондона

Рішення Великої Британії покинути склад Євросоюзу практично відразу ж позначилося на країні. Згідно з попередніми підрахунками, воно коштує середньому домогосподарству близько $526 щорічно.

Хоча ця сума не така вже й велика для середнього жителя Великої Британії, вона значно впливає на економіку країни.

Вартість Brexit коливається в районі 2-2,5% від ВВП Великої Британії. Згідно з аналізами економістів зі Стенфорда та Ноттінгемського університету, через рішення вийти з ЄС приблизно на 6% зменшилися інвестиції бізнесу, а зайнятість населення скоротилася на 1,5%.

Також зменшився і загальний дохід Великої Британії. Однак попередні прогнози щодо виходу з ЄС були набагато гіршими від того, що виявилося в підсумку.

Однак це все сталося ще до офіційного Brexit. Згідно з оцінками економістів, країну чекає ще більше падіння ВВП – приблизно на 1,2-4,5%. Крім того, можуть впасти і доходи населення – на 1-10% на людину.

Не варто забувати про те, що особливо постраждає торгівля Великої Британії з ЄС, адже членство в Євросоюзі дає багато “поблажок” у цьому питанні.

Крім того, країні доведеться заплатити Євросоюзу так званий рахунок за розлучення, суму якого оцінюють в €24,6 млрд.

Що Brexit означає для України

Для України вихід Великої Британії з ЄС означатиме лише те, що з країною доведеться укладати нові договори, які раніше могли бути частиною угод з Євросоюзом.

Однак також це відкриває і нові можливості для співпраці. Так, після Brexit Україна збирається переглянути торгову угоду з Великою Британією.

Це може зіграти на руку нашій країні, адже зараз Велика Британія намагатиметься диверсифікувати торговельні відносини.

Також Україна може отримати переваги на деяких ринках країни.

Крім того, Brexit може відкрити шлях для остаточного затвердження договору про відкрите небо з ЄС, адже раніше туди входив аеропорт Гібралтару, який вважається спірною територією.

Вихід Великої Британії не повинен вплинути на плани туристів, адже країна не виходить з Шенгенської зони.

До слова, Україна ввела безвізовий режим для британців, який діятиме до 31 січня 2021 року.