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США можуть запровадити санкції проти Північного потоку-2 – Handelsblatt

США можуть запровадити нові санкції проти Північного потоку-2, якщо Росія спробує добудувати трубопровід.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, нові санкції можуть стосуватися не лише компаній-підрядників проекту, але й інвесторів Північного потоку-2, середяких найбільші європейські енергетичні компанії.

Ухвалити новий закон про санкції проти російського трубопроводу Палата представників і Сенат США готові у лютому або березні.

Читайте: Північний потік-2 необхідно добудувати – Меркель

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет, який передбачає санкції проти газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік.

Після цього швейцарська компанія Allseas відвела всі судна з акваторії Балтійського моря, де триває будівництво російсько-німецького газопроводу Північний потік-2.

Джерело: Handelsblatt

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