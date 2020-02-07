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США побоюються вводити антиросійські санкції – Bloomberg

США зважують, чи варто застосовувати санкції до найбільшого в Росії виробника нафти ПАТ Роснефть, за підтримку зв’язків з колишнім венесуельським президентом Ніколасом Мадуро.

Американські чиновники побоюються, що цей крок може викликати хаос на світових ринках нафти.

Санкції щодо Роснефти можуть підвищити ціни на нафту.

Читайте: США можуть запровадити санкції проти Північного потоку-2 – Handelsblatt

Цей сценарій вже був реалізований у випадку з РусАлом, коли крім самої компанії постраждали клієнти у всьому світу і ринок в цілому.

І хоча санкції проти РусАла повністю так і не набули чинності, зростання цін на алюміній досягнуло 20%.

Джерело: Bloomberg

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