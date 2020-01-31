Санкції США проти РФ збережуться до повернення Криму і Донбасу – Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати збережуть санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Таку заяву він зробив після зустрічі з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко.

– Хороша дискусія з Вадимом Пристайко. США вітають зусилля України зі встановлення миру на Донбасі. Росія повинна відповісти взаємністю. Наші санкції діятимуть до того часу, доки територіальна цілісність і суверенітет України не будуть відновлені, – повідомив Помпео.

Good discussion with @VPrystaiko. The U.S. welcomes Ukraine’s efforts to bring peace to the Donbas. Russia must reciprocate. Our sanctions will remain in place until Ukraine’s territorial integrity and sovereignty is restored. pic.twitter.com/qwPXBRuSw3 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020

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Під час офіційного візиту в Україну держсекретар США також провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.

Крім того, він поклав квіти до меморіалу Стіна пам’яті загиблих за Україну, який знаходиться біля Михайлівського золотоверхого монастиря.

До слова, Майк Помпео заявив, що США не визнають спроби Росії анексувати Крим.

Джерело: Secretary Pompeo