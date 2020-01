Санкції США проти РФ збережуться до повернення Криму і Донбасу – Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати збережуть санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Таку заяву він зробив після зустрічі з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко.

Good discussion with @VPrystaiko. The U.S. welcomes Ukraine’s efforts to bring peace to the Donbas. Russia must reciprocate. Our sanctions will remain in place until Ukraine’s territorial integrity and sovereignty is restored. pic.twitter.com/qwPXBRuSw3

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020