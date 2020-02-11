Юрій Дудь випустив документальний фільм ВІЛ у Росії – епідемія, про яку не говорять.

– Багато хто думав, що ця хвороба залишилася в 90-х і точно не добралася до епохи високошвидкісного інтернету. Але це не так. У Росії живе понад 1 млн людей з ВІЛ, – каже Дудь на початку випуску.

Далі він наводить статистичні дані та пояснює причину, через яку знімався фільм.

– У Росії минулоріч померли від СНІДу 37 тис. осіб, у середньому це 100 людей в день. За кількістю нових захворювань ВІЛ Росія може прирівнятися – і в це дійсно важко повірити – з деякими країнами Африки, – зазначає журналіст.

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Юрій Дудь зазначає, що завданням було зробити лікнеп для “тих, хто не в темі” і відповісти на важливі питання про захворювання.

До слова, заразитися ВІЛ можна навіть під час орального сексу. Факти ICTV зібрали 7 міфів про СНІД для тих, хто хоче знати про хворобу більше.