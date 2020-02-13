РФ запропонувала у себе судити підозрюваних у справі МН17 – Нідерланди відмовилися

У 2019 році Росія офіційно запропонувала Нідерландам судити на території РФ підозрюваних у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом.

Про це йдеться у листі до парламенту заступника міністра юстиції Нідерландів Ферда Грапперхауса.

Чиновник повідомив, що у жовтні 2019 року РФ надіслала листа, у якому запропонувала передати їй кримінальне провадження щодо трьох росіян, яких підозрюють у збитті літака.

– Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що передавання кримінального провадження стосовно трьох російських підозрюваних владою Нідерландів не є варіантом і не було взяте до уваги, – розповів Грапперхаус.

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За його словами, суд над підозрюваними є важливим кроком у встановленні істини та відповідальності за смерть 298 осіб на борту літака.

– Уряд має повну впевненість у незалежності та якості нідерландського правосуддя, – зазначив Грапперхаус.

Нагадаємо, 17 липня в небі над Донецькою областю сталася катастрофа літака Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур.

Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу Бук. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них були громадянами Нідерландів.