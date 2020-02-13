РФ предложила у себя судить подозреваемых по делу МН17 – Нидерланды отказались

В 2019 году Россия официально предложила Нидерландам судить на территории РФ подозреваемых в сбивании самолета рейса MH17 над Донбассом.

Об этом говорится в письме в парламент заместителя министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса.

Чиновник сообщил, что в октябре 2019 года РФ направила письмо, в котором предложила передать ей уголовное производство в отношении трех россиян, которых подозревают в сбивании самолета.

– Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых властями Нидерландов не является вариантом и не было принято во внимание, – рассказал Грапперхаус.

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По его словам, суд над подозреваемыми является важным шагом в установлении истины и ответственности за смерть 298 человек на борту самолета.

– У правительства есть полная уверенность в независимости и качестве нидерландского правосудия, – отметил Грапперхаус.

Напомним, 17 июля в небе над Донецкой областью произошла катастрофа самолета Боинг-777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс Амстердам – ​​Куала-Лумпур.

Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса Бук. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них были гражданами Нидерландов.