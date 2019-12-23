Одеса та Херсон можуть піти під воду: як на Україну вплине глобальне потепління

Через діяльність людства у світі відбуваються кардинальні зміни клімату. По всій планеті почастішали цунамі, тайфуни, повені та засуха. В Україні ж вражаючими темпами зменшуються площі знаменитих чорноземів.

У Львові температура побила рекорд за 80 років, переваливши за 15 градусів. У місті можна побачити квітучу калину та магнолії, а у Вінниці на день Святого Миколая зацвіла сакура.

Аномальний грудень заплутав не лише рослини. У лісах неначе по весні заспівали птахи, а у зоопарках прокинулися ведмеді, які цієї пори впадають у сплячку. Для тварин така кардинальна зміна погоди – це неабиякий стрес.

Дивітсья: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

Останні п’ять років стали найтеплішими за весь період спостережень, а ООН нещодавно оголосила надзвичайний кліматичний стан на планеті. Вчені підрахували, якщо викиди не зменшити – то до кінця століття Земля нагріється на 3,5 градуси. Кожен градус – це додаткові 10 днів теплої пори року.

З такими темпами до кінця сторіччя у світі повністю зсунуться кліматичні зони, – застерігають кліматологи.

Швейцарські вчені склали прогноз, в якому сотні міст переїдуть у субтропіки, а деякі взагалі опиняться у неіснуючих нині кліматичних умовах.

За їхніми підрахунками, через 50 років клімат у Києві стане таким, як нині у столиці Австралії – Канберрі, тобто субтропічним, погода у Харкові нагадуватиме сучасний Бухарест, а Дніпро стане таким же теплим як Тбілісі.

Справжня революція відбудеться у сільськогосподарському секторі. Майбутній врожай під загрозою, бо рослини, які мали прорости навесні, зробили це вже у грудні.

Тепер аби врятувати урожай, знадобиться більше добрив, а це додаткові витрати. А отже в подальшому – це вищі ціни на продукти.

З часом традиційні для України культури перестануть рости, їх доведеться міняти на інші. Вже зараз суттєво змінюються ґрунти. Площі знаменитих українських чорноземів катастрофічно зменшуються.

Степова зона України вже просунулася на 200 км на північ. Це загрожує лісам, соснові взагалі можуть зникнути.

Все це стосується це не лише України. У Європі попереджають, що тотальна засуха призведе до дефіциту їжі, а головне – питної води. З’являться мільйони кліматичних біженців, насамперед у південних регіонах.

Та якщо континентальній частині світу загрожує посуха, то узбережжя, навпаки, підуть під воду. Танення льодовиків підвищує рівень світового океану, а відповідно і морів.

Експерти центру екологічних ініціатив Екодія склали невтішний прогноз, що до кінця сторіччя рівень води підніметься майже на метр. Для України це означає, що під воду можуть піти Херсон та Одеса.

В зону затоплення потрапляють щонайменше 13 сміттєзвалищ, що призведе до незворотних наслідків, не кажучи вже про інфраструктурний колапс. За даними прогнозу Екодії вода поглине 5,5 тис. км доріг та 800 км залізничних шляхів.

Помста природи людині за варварську поведінку набуває небачених масштабів. Катаклізми відбуваються ледь не щодня.

Щоправда в Україні до Нового року серйозних природніх катаклізмів вже бути не повинно. Наприкінці грудня синоптики обіцяють сніг не лише у Карпатах.

А вже з 1 січня в Україну завітають морози, до -20 в останню декаду місяця. Але прогнози під час глобального потепління – річ невдячна. Поки ж людство висновків не робить, це засвідчила нещодавня кліматична конференція ООН у Мадриді, яка розчарувала екоактивістів.

Країни, які видобувають найбільше корисних копалин та найбільше забруднюють довкілля, зменшувати втручання у природу не збираються.

Нагадаємо, Україна потрапила у п’ятірку лідерів рейтингу європейських країни з високою смертністю через погану екологію.