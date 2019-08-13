PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Адміністрація Трампа ускладнює процес отримання грін-карти

Адміністрація Дональда Трампа вводить нові правила, які ускладнюють отримання легального статусу в США для деяких категорій іммігрантів.

Адміністрація Трампа ускладнює процес отримання грін-карти

Федеральне законодавство США вже сьогодні зобов’язує бажаючих отримати посвідку на проживання довести, що вони не стануть тягарем для держави і не опиняться на державному піклуванні.

Згідно з новими правилами отримання грін-карт у США, Служба громадянства та імміграції має право відмовляти іммігрантам, які користуються програмою медичного страхування Medicaid, продовольчими талонами, ваучерами на нерухомість та іншими видами соціальної допомоги.

Це один з найжорсткіших заходів, який запровадила адміністрація президента Дональда Трампа з метою обмеження легальної імміграції.

– Тепер співробітники Служби громадянства та імміграції при розгляді заявок на надання законного статусу в США будуть враховувати програми соціальної допомоги поряд з іншими факторами – такими, як освіта, сімейний дохід та стан здоров’я, – йдеться у повідомленні.

Читайте: З 2021 року США ускладнять тест на отримання громадянства

Білий дім прагне реформувати імміграційну систему таким чином, щоб найбільша увага приділялася професійним навичкам іммігрантів, а не возз’єднанню сімей.

Правила набудуть чинності в середині жовтня.

В середньому, в міграційні служби США щорічно надходить близько 544 тис. заявок на отримання грін-карти.

Раніше ми писали, які документи потрібно на туристичну візу у США, скільки це коштує та як довго чекати.

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

США зробили висновки – Трамп про вибух під Архангельськом
США готові підтримати Brexit без угоди з ЄС
П’ятеро дітей загинули під час пожежі у дитячому садку в США
Стрілянина в Ель-Пасо: мережа магазинів Walmart отримує погрози про напади
Мільярдера Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у камері
Конгрес США отримав дані про угоди Трампа з росіянами – WSJ
США тимчасово призупинили виділення міжнародної допомоги
У США кінна поліція провела афроамериканця на мотузці вулицею
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка