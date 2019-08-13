Адміністрація Дональда Трампа вводить нові правила, які ускладнюють отримання легального статусу в США для деяких категорій іммігрантів.

Федеральне законодавство США вже сьогодні зобов’язує бажаючих отримати посвідку на проживання довести, що вони не стануть тягарем для держави і не опиняться на державному піклуванні.

Згідно з новими правилами отримання грін-карт у США, Служба громадянства та імміграції має право відмовляти іммігрантам, які користуються програмою медичного страхування Medicaid, продовольчими талонами, ваучерами на нерухомість та іншими видами соціальної допомоги.

Це один з найжорсткіших заходів, який запровадила адміністрація президента Дональда Трампа з метою обмеження легальної імміграції.

– Тепер співробітники Служби громадянства та імміграції при розгляді заявок на надання законного статусу в США будуть враховувати програми соціальної допомоги поряд з іншими факторами – такими, як освіта, сімейний дохід та стан здоров’я, – йдеться у повідомленні.

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Білий дім прагне реформувати імміграційну систему таким чином, щоб найбільша увага приділялася професійним навичкам іммігрантів, а не возз’єднанню сімей.

Правила набудуть чинності в середині жовтня.

В середньому, в міграційні служби США щорічно надходить близько 544 тис. заявок на отримання грін-карти.

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Джерело: Голос Америки