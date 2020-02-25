Сенатори в США закликали ввести нові санкції проти Росії

Група з трьох сенаторів-демократів звинуватила Росію у спробах вплинути на вибори в США 2020 року.

У листі до глави Держдепу Майку Помпео і главі Мінфіну Стівену Мнучіну сенатори Чак Шумер, Роберт Менендез і Шеррод Браун закликали ввести санкції проти Росії за спроби втручання в справи їхньої країни.

За словами сенаторів, обмежувальні заходи повинні стосуватися також і керівництва Росії, якщо буде доведено його причетність.

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Минулого тижня ЗМІ повідомили, що американським конгресменам на спецбрифінгу доповіли про спроби РФ вплинути на результат виборів у США 2020 року.

Москва від таких звинувачень відхрестилася.

Нагадаємо, Майк Помпео заявив, що США збережуть санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

Джерело: Politico