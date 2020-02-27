У США відкрили стрілянину на заводі: є загиблі

На території заводу пивоварної компанії Molson Coors в місті Мілуокі (штат Вісконсін) сталася стрілянина.

– Колишній співробітник вбив п’ятьох людей, коли відкрив вогонь у будівлі. Потім підозрюваний покінчив життя самогубством, – заявив начальник поліції Альфонсо Моралес на прес-конференції.

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Співробітників Molson Coors попередили про стрілянину на території заводу електронною поштою. Їх попросили закритися в своїх офісах. На заводі працюють не менше 600 чоловік.

– Ми все ще вивчаємо більш детальну інформацію про те, що сталося сьогодні на Molson Coors. Однак ми знаємо, що в результаті масової стрілянини в Вісконсині загинуло більше людей, – заявив губернатор штату Вісконсін Тоні Еверс.

Раніше в німецькому місті Ханау одинадцять людей загинули під час стрілянини в барі. Злочинець відкрив вогонь у двох кальянних.