PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У США відкрили стрілянину на заводі: є загиблі

На території заводу пивоварної компанії Molson Coors в місті Мілуокі (штат Вісконсін) сталася стрілянина.

– Колишній співробітник вбив п’ятьох людей, коли відкрив вогонь у будівлі. Потім підозрюваний покінчив життя самогубством, – заявив начальник поліції Альфонсо Моралес на прес-конференції.

Читайте: В одеській перукарні сталася стрілянина – поранено жінку

Співробітників Molson Coors попередили про стрілянину на території заводу електронною поштою. Їх попросили закритися в своїх офісах. На заводі працюють не менше 600 чоловік.

– Ми все ще вивчаємо більш детальну інформацію про те, що сталося сьогодні на Molson Coors. Однак ми знаємо, що в результаті масової стрілянини в Вісконсині загинуло більше людей, – заявив губернатор штату Вісконсін Тоні Еверс.

Раніше в німецькому місті Ханау одинадцять людей загинули під час стрілянини в барі. Злочинець відкрив вогонь у двох кальянних.

Джерело: ABC News

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка