18 лютого в Одесі у перукарні, яка знаходиться на Люстдорфській дорозі, увійшов чоловік і відкрив стрілянину.

Він здійснив кілька пострілів з травматичного пістолета у бік працівниці перукарні.

45-річна жінка отримала поранення грудної клітини та попереку, її госпіталізували. Зловмисник втік з місця події.

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– Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, кінологи та експерти. Встановлюються обставини події та особа, яка до неї причетна, – повідомили у прес-службі Нацполіції.

Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як замах на вбивство.







В одеській перукарні сталася стрілянина – поранено жінку / 2 фотографии

Факти ICTV також писали про те, що у Білій Церкві парубок порізав жінку ножем, після чого зґвалтував її.

Разом із ним був його товариш, який спостерігав за тим, що відбувалося, а потім забрав у постраждалої мобільний телефон.