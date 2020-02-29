Пентагон підписав контракт на виробництво Javelin для України

Міністерство оборони США підписало контракт на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для України та інших країн-партнерів.

Виробництво ракетних комплексів передбачене також для Австралії, Чехії, Естонії, Франції, Грузії, Індонезії, Йорданії, Ірландії, Катару, Литви, Нової Зеландії, Норвегії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману та Туреччини.

Javelin збиратимуть в Тусоні (штат Арізона). Їхнє виробництво обійдеться у $18 431 215.

Читайте: США не зменшуватимуть розмір військової допомоги Україні – Washington Post

Очікується, що виробництво завершать до 25 червня 2020 року.

Нагадаємо, у січні цього року Україна закупила у США протитанкові ракетні комплекси Javelin на суму $36,5 млн.

Тоді Київ вперше реалізував таку закупівлю напряму з Пентагоном.

Джерело: Міністерство оборони США