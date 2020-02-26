Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через Україну

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії, введені раніше у зв’язку з ситуацією в Україні.

– Дії та політика Москви, як і раніше, представляють собою незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США, – заявив Білий дім.

У подовженому указі №13660 йдеться про те, що Росія і надалі підриває демократичні процеси та інститути в Україні; загрожує її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності, і сприяє незаконному привласненню активів держави.

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Санкції проти Росії було введено адміністрацією президента Барака Обами в 2014 році й щорічно продовжуються на 12 місяців.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявив, що США збережуть санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.