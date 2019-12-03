Експерти інвестиційного банку Saxo Bank прогнозують зниження інтересу до розвитку штучного інтелекту та сильне ослаблення долара через запуск азіатської резервної валюти на блокчейні.

Данський інвестиційний банк Saxo Bank дав декілька “шокуючих” прогнозів на 2020 рік.

Експерти зазначають, що прогнозовані події є малоймовірними, але вони могли б сильно вплинути на ринки. До офіційних ринкових прогнозів вони стосунку не мають.

Падіння інтересу до штучного інтелекту

Технологічні корпорації продовжують вкладати десятки мільярдів доларів у глибоке машинне навчання, але прибуток компаній від розробок не збільшується.

Прогрес у розвитку штучного інтелекту в 2019-му став найповільнішим за п’ять років.

У недалекому майбутньому вкладати у розвиток ШІ будуть тільки найбільші компанії, такі як Facebook, Google і Microsoft.

Зелена енергетика програє нафті

Попит на нафту раптово виявиться у виграші через те, що відновлювана енергетика в 2020-му зіткнеться з наслідками низької рентабельності інвестицій.

Видобуток сланцевих вуглеводнів у світі знизять, що призведе до зростання цін Brent до $90 за барель.

Долар ослабне відносно азіатської резервної валюти на блокчейні

Азіатський банк інфраструктурних інвестицій запустить новий резервний актив – “азіатське право запозичення” (Asian Drawing Right, ADR).

Один ADR, який працюватиме на блокчейні, дорівнюватиме двом доларам США.

Долар за кілька місяців ослабне відносно ADR на 20%, щодо золота – на 30%, коли на азіатську резервну валюту перейдуть місцеві економіки, Росія і країни ОПЕК.

Читайте: Курс долара на 2020 рік – прогноз Кабміну

Угорщина вийде з ЄС

У зв’язку з обмеженнями для ЗМІ, правозахисників, суддів і вчених, які вводить угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, Брюссель уріже економічну допомогу Будапешту. Слідом за цим європейські компанії стануть менше інвестувати в Угорщину, що може підштовхнути країну до виходу з ЄС.

Нагадаємо, експерти SteelHome cпрогнозували, що у 2020 році імпорт залізорудної сировини Китаєм скоротиться на 2,9%.

Джерело: Saxo Bank