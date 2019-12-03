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Штучний інтелект, долар і нафта: несподівані прогнози на 2020

Експерти інвестиційного банку Saxo Bank прогнозують зниження інтересу до розвитку штучного інтелекту та сильне ослаблення долара через запуск азіатської резервної валюти на блокчейні.

Штучний інтелект, долар і нафта: несподівані прогнози на 2020

Данський інвестиційний банк Saxo Bank дав декілька “шокуючих” прогнозів на 2020 рік.

Експерти зазначають, що прогнозовані події є малоймовірними, але вони могли б сильно вплинути на ринки. До офіційних ринкових прогнозів вони стосунку не мають.

Падіння інтересу до штучного інтелекту

Технологічні корпорації продовжують вкладати десятки мільярдів доларів у глибоке машинне навчання, але прибуток компаній від розробок не збільшується.

Прогрес у розвитку штучного інтелекту в 2019-му став найповільнішим за п’ять років.

У недалекому майбутньому вкладати у розвиток ШІ будуть тільки найбільші компанії, такі як Facebook, Google і Microsoft.

Зелена енергетика програє нафті

Попит на нафту раптово виявиться у виграші через те, що відновлювана енергетика в 2020-му зіткнеться з наслідками низької рентабельності інвестицій.

Видобуток сланцевих вуглеводнів у світі знизять, що призведе до зростання цін Brent до $90 за барель.

Долар ослабне відносно азіатської резервної валюти на блокчейні

Азіатський банк інфраструктурних інвестицій запустить новий резервний актив – “азіатське право запозичення” (Asian Drawing Right, ADR).

Один ADR, який працюватиме на блокчейні, дорівнюватиме двом доларам США.

Долар за кілька місяців ослабне відносно ADR на 20%, щодо золота – на 30%, коли на азіатську резервну валюту перейдуть місцеві економіки, Росія і країни ОПЕК.

Читайте: Курс долара на 2020 рік – прогноз Кабміну

Угорщина вийде з ЄС

У зв’язку з обмеженнями для ЗМІ, правозахисників, суддів і вчених, які вводить угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, Брюссель уріже економічну допомогу Будапешту. Слідом за цим європейські компанії стануть менше інвестувати в Угорщину, що може підштовхнути країну до виходу з ЄС.

Нагадаємо, експерти SteelHome cпрогнозували, що у 2020 році імпорт залізорудної сировини Китаєм скоротиться на 2,9%.

Джерело: Saxo Bank

Фото: Dreamstime

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