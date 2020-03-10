США почали виведення військ з Афганістану

США почали виводити свої війська з Афганістану в рамках мирної угоди з Талібаном.

США погодилися скоротити свої війська приблизно з 12 тис. до 8 600 на протягом 135 днів після підписання угоди.

Полковник Сонні Леггетт, представник американських військ в Афганістані, оголосив про першу фазу виведення американських військ.

– США зберігають всі військові засоби і владу для досягнення наших цілей в Афганістані, не дивлячись на виведення військ, – сказав полковник Леггетт в заяві.

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Повне виведення американських військ з країни повиннно завершитися протягом 14 місяців.

Нагадаємо, 29 лютого США і Талібан підписали угоду про початок мирного процесу в Афганістані, за якою послідує поступове виведення військ з країни. Війська США увійшли в Афганістан майже 19 років після терактів 11 вересня 2001 року. Це найтриваліша військова кампанія в американській історії.