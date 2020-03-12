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Чехія та Колумбія оголосили надзвичайний стан через коронавірус

12 березня уряд Чехії оголосив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.

За попередніми даними, він протриває 30 днів.

Спеціальний режим, починаючи з опівночі 13 березня, буде діяти на кордонах країни з Австрією та Німеччиною.

За таких обмежень люди зможуть в’їхати чи виїхати на територію Чехії лише через 11 прикордонних переходів.

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В уряді додали, що повне закриття кордонів країни було б занадто складним завданням.

В країні діятиме заборона зібрань понад 30 осіб. Усі кафе та ресторани працюватимуть виключно до 8 вечора.

Станом на 12 березня у Чехії зареєстрували 94 випадки захворювання на коронавірус Covid-19. Більшість було виявлено у Празі.

У Колумбії також було впроваджено надзвичайний стан. Про це повідомив президент держави Іван Дуке Маркес.

Він заявив, що його команда розробить комплекс економічних заходів для пом’якшення наслідків пандемії коронавірусу в секторах туризму та авіації.

Нагадуємо, в МЗС закликали українців відмінити свої подорожі до Туреччини, Єгипту та ще 9 країн.

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