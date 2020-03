12 березня уряд Чехії оголосив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу.

За попередніми даними, він протриває 30 днів.

Спеціальний режим, починаючи з опівночі 13 березня, буде діяти на кордонах країни з Австрією та Німеччиною.

За таких обмежень люди зможуть в’їхати чи виїхати на територію Чехії лише через 11 прикордонних переходів.

В уряді додали, що повне закриття кордонів країни було б занадто складним завданням.

В країні діятиме заборона зібрань понад 30 осіб. Усі кафе та ресторани працюватимуть виключно до 8 вечора.

Станом на 12 березня у Чехії зареєстрували 94 випадки захворювання на коронавірус Covid-19. Більшість було виявлено у Празі.

