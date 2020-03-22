Туреччина не застосовуватиме санкцій до українців, які не змогли виїхати з країни

До українців, які через форс-мажорні обставин порушили термін перебування на території Туреччини, не застосовуватимуть санкцій.

– Від міністерства закордонних справ Туреччини отримано ноту про незастосування штрафів за порушення термінів перебування в країні для українських громадян, – сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

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До речі, ця нота також стосується громадян інших країн, які знаходяться на території Туреччини.

Водночас для запобігання поширенню коронавірусу в італійському місті Ломбардія вводять жорсткіші обмежувальні заходи.