В Іспанії через шторм Глорія загинув українець – ЗМІ

В Іспанії в результаті шторму Глорія загинули п’ятеро людей, серед яких українець. За повідомленнями місцевих ЗМІ, ним виявився 55-річний чоловік, тіло якого знайшли в районі біля торгового центру в місті Каркайшент.

Причини його смерті встановлюють. Але через те, що на тілі немає слідів насильства, вважається, що він загинув через погодні умови.

Strong winds from #StormGloria have lead to HUGE waves in #Mallorca 🇪🇸pic.twitter.com/6mYYROxpAp

— Chris Page – Weatherman (@ChrisPage90) 22 января 2020 г.