В Іспанії через шторм Глорія загинув українець – ЗМІ

В Іспанії в результаті шторму Глорія загинули п’ятеро людей, серед яких українець. За повідомленнями місцевих ЗМІ, ним виявився 55-річний чоловік, тіло якого знайшли в районі біля торгового центру в місті Каркайшент.

Причини його смерті встановлюють. Але через те, що на тілі немає слідів насильства, вважається, що він загинув через погодні умови.

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До слова, раніше ЗМІ повідомляли про чотирьох загиблих. 44-річний чоловік потрапив у смертельне ДТП, на 63-річного чоловіка впав дах. Ще двоє людей померли від переохолодження.

Внаслідок шторму без електрики досі залишаються 200 тис. людей. Закриті школи, частково призупинено рух залізничного транспорту в окремих регіонах.

Раніше Факти ICTV писали, що у Кашмірі 57 людей загинули через сходження лавини.

Джерело: Europa Press

Фото: Denise Twigger