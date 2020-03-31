Станом на 31 березня у світі коронавірусом інфіковано 786 228 осіб. З них вилікувалися 166 041 інфікований, а 37 810 пацієнтів померли.

Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 164 539 хворих, з яких 3 164 померли.

На другому місці вже опинилась Італія – там заразилися 101 739 осіб, водночас вилікувалася уже 14 620 пацієнтів, а помер 11 591 хворих.

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Китай, де зародилася недуга опустився на четверту сходинку, там серед 82 тис. інфікованих 3 309 осіб померли, натомість 75,5 тис. пацієнтам вдалось одужати.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 22.00 30 березня зафіксували 548 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Померли від коронавірусу 13 людей. Загалом 8 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.