Бізнес переходить на медичні рейки. По всьому світу великі й малі компанії мобілізують свої виробництва під потреби для боротьби з пандемією.

У заступника директора Укрспирту Сергія Блескуна стос договорів з десятком компаній, які вже замовили технічний спирт. Фахівці підрахували: у самий розпал пандемії коронавірусу Україна потребує до 4 млн літрів антисептику. Та на відміну від Європи, в Україні на технічний спирт діє акциз.

Акциз мають зняти на найближчому засіданні Верховної Ради. А щоб не було дефіциту рідини, до 14 працюючих заводів у квітні Укрспирт підключає ще сім.

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Ветеран війни на сході України Олександр Буйволюк власноруч розробив дезінфікуючий прилад для верхнього одягу, що чимось нагадує рамки металошукача. Нині пілотна рамка стоїть біля воріт одного з житлових комплексу. Його власники погодились оплатити матеріали. Олександр вважає, що такий дизбар’єр не завадив би аптекам та супермаркетам.

Боротьба з коронавірусом об’єднала людей зовсім різних галузей бізнесу. Так, одна з автозаправних мереж запропонувала безкоштовно надавати пальне для карет швидкої допомоги. Підприємець з міста Суми Семен Стадник безплатно роздає людям маски. Їх пошили добровольці в його майстерні. До карантину там ремонтували одяг.

До волонтерського руху долучилася й індустрія моди. Відома українська дизайнерка Світлана Бевза, чий одяг носять світові зірки кіно та шоу-бізу, запустила виробництво захисних комбінезонів для медиків.

Екстрено перебудувала своє виробництво і швейна фабрика у Чернігові. Замість шифонових суконь та трикотажних костюмів – медичні костюми.

Робота кипить і в оборонному секторі: державне підприємство у Миколаєві Зоря Машпроект, яке входить до складу Укроборонпрому, поновило виробництво медичного кисню. Директор запевняє: його безкоштовно надаватимуть інфекційним відділенням та лікарням швидкої допомоги.

Виробляти апарати штучної вентиляції легень віднині взялися у всьому світі. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон тиждень тому попросив технічних гігантів Rolls Royce та JCB спеціально переорієнтувати свої потужності. Те саме і в США – Дональд Трамп нещодавно оголосив, що американські автоконцерни отримують зелене світло на виробництво медичного обладнання.

А от Ілон Макс зайнявся масками – його космічна компанія весь тиждень випускала засоби захисту та антисептики. Завдання поклали на відділ виробництва скафандрів.

Найбільша українська освітня платформа Prometheus запропонувала вчителям, випускникам і студентам більше 100 безкоштовних онлайн-курсів для ефективного дистанційного навчання. Особливо популярним став курс Факти проти міфів про коронавірус, який підготували в рекордні терміни.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює малий бізнес в умовах карантину.