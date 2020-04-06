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Всі американці моляться за нього: Трамп про госпіталізацію Джонсона

Президент США Дональд Трамп прокоментував госпіталізацію прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Борис Джонсон

– Я хочу передати найщиріші побажання від нашої нації прем’єру Джонсону, який веде свою особисту боротьбу з вірусом. Всі американці моляться за нього, він мій друг і великий джентльмен.

Як ви знаєте, він був госпіталізований сьогодні, але я впевнений, що все буде добре, – наголосив Трамп.

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Нагадаємо, увечері 5 квітня прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона госпіталізували до лондонської лікарні через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.

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