Всі американці моляться за нього: Трамп про госпіталізацію Джонсона

Президент США Дональд Трамп прокоментував госпіталізацію прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.
– Я хочу передати найщиріші побажання від нашої нації прем’єру Джонсону, який веде свою особисту боротьбу з вірусом. Всі американці моляться за нього, він мій друг і великий джентльмен.
Як ви знаєте, він був госпіталізований сьогодні, але я впевнений, що все буде добре, – наголосив Трамп.
Читайте: На тлі поширення коронавірусу: королева Єлизавета ІІ вручила нагороди у рукавичках
President @realDonaldTrump expressed America’s well wishes to Prime Minister Boris Johnson for a speedy recovery. pic.twitter.com/C3AfUuuVyv
— The White House (@WhiteHouse) April 6, 2020
Нагадаємо, увечері 5 квітня прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона госпіталізували до лондонської лікарні через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.