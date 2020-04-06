Всі американці моляться за нього: Трамп про госпіталізацію Джонсона

Президент США Дональд Трамп прокоментував госпіталізацію прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

– Я хочу передати найщиріші побажання від нашої нації прем’єру Джонсону, який веде свою особисту боротьбу з вірусом. Всі американці моляться за нього, він мій друг і великий джентльмен.

Як ви знаєте, він був госпіталізований сьогодні, але я впевнений, що все буде добре, – наголосив Трамп.