Станом на 6 квітня у світі на коронавірус інфіковано 1 347 676 осіб. З них вилікувалися 277 331, а 74 744 пацієнтів померли.

США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 368 079.

На другому нині Іспанія – там заразилися 136 675 осіб, помер 13 341 хворий.

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Китай повідомив 7 квітня про відсутність смертей від коронавірусу – це вперше з початку публікації щоденних даних у січні 2020 року. Загалом з початку епідемії у Китаї 82 697 осіб інфіковано Covid-19, 3 335 з них померло, ще 77 393 – повністю одужали.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 7 квітня зафіксували 1 462 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.

Померли від коронавірусу 45 людей. Загалом 28 пацієнтів вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.