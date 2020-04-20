Ціни на нафту в США впали до 21-річного мінімуму

Ціна на американську нафту впала до рівня, небаченого з 1 999 року, оскільки попит вичерпується і запаси закінчуються.

Ціна бареля нафти West Texas Intermediate (WTI), еталона для американської нафти, впала на 14% до $15,65 на торгах в Азії в понеділок.

Ринок нафти виявився під сильним тиском під час пандемії коронавірусу з величезним падінням попиту.

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Американські сховища зараз намагаються впоратися з надлишком нафти, що ще більше послаблює ціни.

Нафтова промисловість боролася зі зростаючим попитом і боротьбою між виробниками за скорочення виробництва.

Раніше цього місяця члени ОПЕК і його союзники нарешті домовилися про рекордну угоду щодо скорочення світового виробництва приблизно на 10%.

Ця угода була найбільшим скороченням видобутку нафти, яке колись було погоджено.