Ціни на нафту в США впали до 21-річного мінімуму

Ціна на американську нафту впала до рівня, небаченого з 1 999 року, оскільки попит вичерпується і запаси закінчуються.
Ціна бареля нафти West Texas Intermediate (WTI), еталона для американської нафти, впала на 14% до $15,65 на торгах в Азії в понеділок.
Ринок нафти виявився під сильним тиском під час пандемії коронавірусу з величезним падінням попиту.
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Американські сховища зараз намагаються впоратися з надлишком нафти, що ще більше послаблює ціни.
Нафтова промисловість боролася зі зростаючим попитом і боротьбою між виробниками за скорочення виробництва.
Раніше цього місяця члени ОПЕК і його союзники нарешті домовилися про рекордну угоду щодо скорочення світового виробництва приблизно на 10%.
Ця угода була найбільшим скороченням видобутку нафти, яке колись було погоджено.