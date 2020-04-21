Ціни на нафту не будуть довго триматися на рекордно низьких рівнях.

Про це під час брифінгу в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

– Це короткострокове явище. Ситуація буде нормалізуватися та з сектором енергетики все буде добре, – зазначив Трамп.

За його словами, ціни на нафту приблизно через місяць будуть на рівні в $25- $28 за барель.

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Відповідаючи на питання, чи був би він готовий зараз призупинити ввезення в США саудівській нафти, Трамп зазначив, що вивчить ситуацію.

Раніше Факти ICTV писали, що ціна на нафту марки WTI 20 квітня опустилася нижче за 0 доларів. Це історичний мінімум з моменту відкриття NYMEX ф’ючерсів на нафту 1983 року.