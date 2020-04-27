PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп спростував інформацію про плани звільнити главу МОЗ США

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про можливе звільнення глави Міністерства охорони здоров’я США Алекса Азара через нібито скоєні ним помилки у боротьбі з коронавірусом.

Про це він написав у  своєму Twitter.

– Повідомлення про те, що я звільню міністра охорони здоров’я Алекса Азара, – це фейкові новини, – повідомив Трамп.

Читайте: Після докору Трампа: університет Гарварда відмовився від грошей на боротьбу з Covid-19

Дональд Трамп зазначив, що Азар чудово справляється з своєю роботою.

Президент США додав, що ЗМІ знають про це, але відчайдушно намагаються створити видимість хаосу і безладу.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп незадоволений тим, які заходи вживав міністр охорони здоров’я Алекс Азара для боротьби з поширенням коронавірусу, тому розглядається можливість його відставки.

Зокрема, нібито він переконував Трампа, що коронавірус не становить серйозної небезпеки для США.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка