Трамп спростував інформацію про плани звільнити главу МОЗ США

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про можливе звільнення глави Міністерства охорони здоров’я США Алекса Азара через нібито скоєні ним помилки у боротьбі з коронавірусом.

Про це він написав у своєму Twitter.

– Повідомлення про те, що я звільню міністра охорони здоров’я Алекса Азара, – це фейкові новини, – повідомив Трамп.

Reports that H.H.S. Secretary @AlexAzar is going to be “fired” by me are Fake News. The Lamestream Media knows this, but they are desperate to create the perception of chaos & havoc in the minds of the public. They never even called to ask. Alex is doing an excellent job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

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Дональд Трамп зазначив, що Азар чудово справляється з своєю роботою.

Президент США додав, що ЗМІ знають про це, але відчайдушно намагаються створити видимість хаосу і безладу.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп незадоволений тим, які заходи вживав міністр охорони здоров’я Алекс Азара для боротьби з поширенням коронавірусу, тому розглядається можливість його відставки.

Зокрема, нібито він переконував Трампа, що коронавірус не становить серйозної небезпеки для США.