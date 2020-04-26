Президент США Дональд Трамп незадоволений тим, які заходи вживав міністр охорони здоров’я Алекс Азара для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції, тому розглядається можливість його відставки, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела.

Зокрема, нібито він переконував Трампа, що коронавірус не становить серйозної небезпеки для США.

Серед його помилок називають також рішення звільнити директора Управління біомедичних розробок і перспективних досліджень Ріка Брайта, який бере участь в розробці вакцини від Covid-19.

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Водночас посаду Азара може зайняти координатор Білого дому з боротьби з поширенням коронавірусу Дебора Біркс або заступник міністра Ерік Харган. У Білому домі цю інформацію не підтвердили.

Раніше Дональд Трамп заявив, що у США очікується друга хвиля коронавірусу в лютому 2021. Однак вона буде не такою масштабною, як перша.

Джерело: Politico