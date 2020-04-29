Вибори в США: Байден випереджає Трампа на 10%

До президентських виборів в США залишилося півроку. Згідно з новими даними соціологічного опитування, Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 6-10 відсотків.

За інформацією соціологів, Байден має 50% підтримки проти 40% у Трампа.

Також у американців запитали, кого вони більше хочуть бачити на посаді президента. Байден отримав би 44% голосів, Трамп – 38%.

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Водночас 9% виборців ще не визначилися з кандидатом.

Раніше президент США Дональд Трамп спростував інформацію про можливе звільнення глави Міністерства охорони здоров’я США Алекса Азара через нібито скоєні ним помилки у боротьбі з коронавірусом.