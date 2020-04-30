Це недемократично: Маск розкритикував карантин у США

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск виступив проти карантинних обмежень у США через пандемію коронавірусу та заявив, що вони порушують конституційні права людей.

– Я б назвав це (карантинні обмеження, – Ред.) примусовим ув’язненням людей в їхніх будинках проти всіх їхніх конституційних прав.

Читайте: Tesla ventilator: Ілон Маск розробив прототип апаратів для пацієнтів з Covid-19

На думку Маска, карантин є порушенням свобод людей жахливими і неправильними способами.

– Це недемократично, — додав він.

Раніше Ілон Маск назвав “тупістю” ситуацію навколо коронавірусу.