Це недемократично: Маск розкритикував карантин у США

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск виступив проти карантинних обмежень у США через пандемію коронавірусу та заявив, що вони порушують конституційні права людей.
– Я б назвав це (карантинні обмеження, – Ред.) примусовим ув’язненням людей в їхніх будинках проти всіх їхніх конституційних прав.
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На думку Маска, карантин є порушенням свобод людей жахливими і неправильними способами.
– Це недемократично, — додав він.
Раніше Ілон Маск назвав “тупістю” ситуацію навколо коронавірусу.