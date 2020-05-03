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Факти / Світ

Коронавірус вийшов із лабораторії в Ухані – Помпео

У Вашингтона є вагомі докази, які вказують на те, що Covid-19 почав поширюватися світом із лабораторії у китайському місті Ухань, заявив держсекретар США Майкл Помпео.

– Ми з самого початку говорили, що вірус з’явився в Ухані, – сказав він.

За його словами, багато експертів вважають, що коронавірус має штучне походження. Водночас держсекретар США визнав, що деякі вчені говорять про природне походження вірусу на підставі аналізів ДНК.

ЧитайтеЧому Китай не міг штучно створити Covid-19 – відповідь вченого з Уханю

Він також не став стверджувати, було поширення коронавірусу навмисним чи це наслідок якоїсь події у лабораторії.

Помпео повідомив, що для отримання відповідей на всі ці питання США і ВООЗ намагаються направити в Китай групу експертів, але Компартія КНР продовжує блокувати доступ.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що лікарі, які боролися з Covid-19 в Ухані, дали поради медикам з України.

Джерело: ABC News

Фото: Dreamstime

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