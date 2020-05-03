Коронавірус вийшов із лабораторії в Ухані – Помпео

У Вашингтона є вагомі докази, які вказують на те, що Covid-19 почав поширюватися світом із лабораторії у китайському місті Ухань, заявив держсекретар США Майкл Помпео.

– Ми з самого початку говорили, що вірус з’явився в Ухані, – сказав він.

За його словами, багато експертів вважають, що коронавірус має штучне походження. Водночас держсекретар США визнав, що деякі вчені говорять про природне походження вірусу на підставі аналізів ДНК.

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Він також не став стверджувати, було поширення коронавірусу навмисним чи це наслідок якоїсь події у лабораторії.

Помпео повідомив, що для отримання відповідей на всі ці питання США і ВООЗ намагаються направити в Китай групу експертів, але Компартія КНР продовжує блокувати доступ.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що лікарі, які боролися з Covid-19 в Ухані, дали поради медикам з України.