В Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.

303 людини померли від коронавірусу, 1 619 – одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

м. Київ – 1 535 (+24)

Чернівецька область – 1 887 (+69)

Івано-Франківська область – 984 (+19)

Тернопільська область – 896 (+28)

Вінницька область – 436 (+1)

Київська область – 853 (+69)

Кіровоградська область – 401 (+4)

Рівненська область – 750 (+24)

Львівська область – 506 (+33)

Житомирська область – 430 (+7)

Закарпатська область – 531 (+23)

Черкаська область – 312 (+4)

Волинська область – 340 (+16)

Запорізька область – 285 (+10)

Сумська область – 112 (+2)

Дніпропетровська область – 460 (+12)

Одеська область – 427 (+18)

Херсонська область – 139 (+3)

Хмельницька область – 116 (+1)

Полтавська область – 227 (+5)

Харківська область – 361 (+13)

Миколаївська область – 161 (+12)

Донецька область – 81 (+11)

Чернігівська область – 64 (+10)

Луганська область – 37

Раніше Факти ICTV писали, що станом на ранок 4 травня у світі 3 506 729 осіб захворіли на коронавірус. З них 247 470 померли, одужали 1 154 004 людини.