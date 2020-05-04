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Факти / Україна

В Україні 418 людей за добу заразилися Covid-19, загалом – 12 331

В Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.

303 людини померли від коронавірусу, 1 619 – одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

  • м. Київ – 1 535 (+24)
  • Чернівецька область – 1 887 (+69)
  • Івано-Франківська область – 984 (+19)
  • Тернопільська область – 896 (+28)
  • Вінницька область – 436 (+1)
  • Київська область – 853 (+69)
  • Кіровоградська область – 401 (+4)
  • Рівненська область – 750 (+24)
  • Львівська область – 506 (+33)
  • Житомирська область – 430 (+7)
  • Закарпатська область – 531 (+23)
  • Черкаська область – 312 (+4)
  • Волинська область – 340 (+16)
  • Запорізька область – 285 (+10)
  • Сумська область – 112 (+2)
  • Дніпропетровська область – 460 (+12)
  • Одеська область – 427 (+18)
  • Херсонська область – 139 (+3)
  • Хмельницька область – 116 (+1)
  • Полтавська область – 227 (+5)
  • Харківська область – 361 (+13)
  • Миколаївська область – 161 (+12)
  • Донецька область – 81 (+11)
  • Чернігівська область – 64 (+10)
  • Луганська область – 37

Раніше Факти ICTV писали, що станом на ранок 4 травня у світі 3 506 729 осіб захворіли на коронавірус. З них 247 470 померли, одужали 1 154 004 людини.

 

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