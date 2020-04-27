Туреччина відкриє готелі для іноземців у серпні 2020: що зміниться

У Туреччині готелі у травні відкриються для внутрішнього туризму, а в серпні для іноземного.

Проте влада країни вже анонсували низку нових правил, яких готелі повинні будуть дотримуватися.

Згідно з нововведеннями, системи харчування шведський стіл більше не буде. Передбачається, що її замінить комплексне меню.

Першими відкриються готелі, які мають сертифікат про відсутність коронавірусу.

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Спочатку вони будуть використовувати для прийому гостей тільки половину номерного фонду. Крім того, ресторани на території готелів повинні забезпечити соціальне дистанціювання. Число шезлонгів на пляжах буде зменшено вдвічі. Деякі готелі зможуть запропонувати сім’ям бунгало для проживання, а також закріпити за ними шезлонги на пляжі або біля басейну.

Так, нові вимоги будуть і до обслуговуючого персоналу: вони зобов’язані перед початком робочого дня проходити медогляд, працювати в рукавичках і масках, в деяких випадках може використовуватися спеціальний захисний одяг.

Не відкидається, що вартість розміщення в готелях зросте.

Раніше Факти ICTV писали, що Туреччина переносить відкриття туристичного сезону на кінець травня.

Джерело: Hurriyet