Трамп відмовився від обіцянки про розробку вакцини до кінця року

Президент США Дональд Трамп відмовився від своєї заяви про те, що вакцину проти коронавірусу розроблять до кінця року.

– Ти ніколи не можеш бути ні в чому переконаний. Я не можу ні в чому бути впевнений, але я думаю, що у нас є дійсно хороший шанс отримати щось дуже істотне, – сказав Трамп.

Таку відповідь він дав, відповідаючи на запитання, чи переконаний він у тому, що вакцина буде розроблена до кінця року.

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Президент США додав, що він щодня отримує звіти від компаній, які працюють над розробкою вакцини.

Нагадаємо, 4 травня Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу буде готова до кінця року. Тоді він сказав, що вакцина буде швидше раніше, ніж пізніше.