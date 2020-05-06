PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп відмовився від обіцянки про розробку вакцини до кінця року

Президент США Дональд Трамп відмовився від своєї заяви про те, що вакцину проти коронавірусу розроблять до кінця року.

– Ти ніколи не можеш бути ні в чому переконаний. Я не можу ні в чому бути впевнений, але я думаю, що у нас є дійсно хороший шанс отримати щось дуже істотне, – сказав Трамп.

Таку відповідь він дав, відповідаючи на запитання, чи переконаний він у тому, що вакцина буде розроблена до кінця року.

Читайте: Трамп планує розпустити робочу групу з протидії Covid-19

Президент США додав, що він щодня отримує звіти від компаній, які працюють над розробкою вакцини.

Нагадаємо, 4 травня Трамп заявив, що вакцина від коронавірусу буде готова до кінця року. Тоді він сказав, що вакцина буде швидше раніше, ніж пізніше.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка