PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп планує розпустити робочу групу з протидії Covid-19

У Білому домі заявили, що робочу групу з протидії корнавірусу буде розпущено у найближчі тижні. Це підтвердив президент США Дональд Трамп та віце-президент Майк Пенс, який її очолює.

Трамп під час відвідування фабрики з виготовлення масок в Арізоні заявив, що Сполучені Штати не можуть бути закритими протягом 5 років, водночас наголосив, що буде створено нову робочу групу, яка зосередиться на безпечному відновленні економічної діяльності.

– Майк Пенс та його група зробили чудову роботу, але зараз ми дивимося трохи на іншу форму, і ця форма – це безпека та відкриття. І ми, мабуть, створимо для цього іншу групу, – сказав Трамп.

Читайте: США можуть висунути фінансові претензії Китаю через Сovid-19

Станом на 6 травня у США понад 1,2 млн підтверджених випадків зараження коронавірусом, більше 70 тис. хворих вже померли.

Факти ICTV раніше писали про те, що кількість жертв коронавірусу в США перевищила втрати країни у В’єтнамській війні.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх