У Білому домі заявили, що робочу групу з протидії корнавірусу буде розпущено у найближчі тижні. Це підтвердив президент США Дональд Трамп та віце-президент Майк Пенс, який її очолює.

Трамп під час відвідування фабрики з виготовлення масок в Арізоні заявив, що Сполучені Штати не можуть бути закритими протягом 5 років, водночас наголосив, що буде створено нову робочу групу, яка зосередиться на безпечному відновленні економічної діяльності.

– Майк Пенс та його група зробили чудову роботу, але зараз ми дивимося трохи на іншу форму, і ця форма – це безпека та відкриття. І ми, мабуть, створимо для цього іншу групу, – сказав Трамп.

Читайте: США можуть висунути фінансові претензії Китаю через Сovid-19

Станом на 6 травня у США понад 1,2 млн підтверджених випадків зараження коронавірусом, більше 70 тис. хворих вже померли.

Факти ICTV раніше писали про те, що кількість жертв коронавірусу в США перевищила втрати країни у В’єтнамській війні.