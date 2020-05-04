Вакцину від коронавірусу можуть розробити до кінця 2020 року – Трамп

Вже до кінця 2020 року може бути розроблена вакцина від коронавірусу.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу Fox News.

– Думаю, ми отримаємо вакцину до кінця поточного року, – сказав Трамп.

Він також додав, що йому все одно, яка країна першою розробить вакцину.

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Раніше Трамп заявив, що в США від коронавірусу може померти до 100 тис. осіб. Він також запевнив, що без роботи його адміністрації могло померти мінімум п’ять млн.

Раніше представники американської розвідки заявили, що Covid-19 не був створений людиною або генетично модифікований.