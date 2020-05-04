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Факти / Україна

Україна домовилася з Фінляндією щодо рейсів для сезонних працівників

Україна і Фінляндія вирішили питання щодо виїзду українських сезонних робітників.

Про це розповів віце-прем’єр Вадим Пристайко.

– Разом з фінськими колегами уряд України допоможе українським працівникам організовано дістатися на сезонні роботи. Це включає організацію необхідної кількості авіарейсів, – сказав він.

За його словами, безпека українців є найважливішою, тому незмінною залишається умова для роботодавців щодо легального працевлаштування, забезпечення якісною медичною страховкою та проведення обсервації.

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Посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне зазначив, що фінські фермери цього року розраховують на 15 тис. українців.

– Фінляндія відчуває гостру нестачу робочої сили для сезонних робіт. Українські працівники зарекомендували себе дуже добре. Вони відповідальні, порядні, працьовиті і ми будемо раді можливості цього року знову залучити їх до роботи в сільському і лісовому господарстві та інших сферах, – сказав він.

Пристайко додав, що запити щодо українських сезонних працівників надходять також з Австрії, Данії, Норвегії та інших країн.

Нагадаємо, 29 квітня уряд заявив, що готовий до переговорів з європейськими країнами, які висловлять бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.

Джерело: Українська правда

Фото: Dreamstime

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