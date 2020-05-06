У Нью-Йорку вперше за 116 років закрили метро

У США в місті Нью-Йорк вперше за всю історію планово закрили метро, яке працювало цілодобово.
Тепер щоночі з 1.00 до 5.00 проводитимуться ретельні планові прибирання та дезінфекція станцій і вагонів поїзда.
Дезінфекцію проводитимуть через пандемію коронавірусу.
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У Нью-Йорку переповнені лікарні з хворими на коронавірус і високий рівень смертності від ускладнень.
Всього в світі зафіксували 3 732 046 випадків коронавірусу. На першому місці за кількістю інфікованих США, де захворіло 1 216 739 осіб.
На другому місці опинилася Іспанія. Там Covid-19 виявили у 219 329 осіб.
Третю позицію займає Італія. В країні захворіли 214 457 осіб.
Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від своєї заяви про те, що вакцину проти коронавірусу розроблять до кінця року.
Джерело: new.mta.info