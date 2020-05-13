PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Кордон між Австрією та Німеччиною відкриють 15 червня

Посилений контроль на кордонах Австрії та Німеччини триватиме до 15 червня.

Про це заявили у міністерстві туризму Австрії.

– Канцлер Німеччини Ангела Меркель та канцлер Австрії Себастьян Курц обговорили та затвердили двоступеневий план щодо зменшення обмежень на поїздки, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Німеччина вступає у нову фазу пандемії – Меркель

У відомстві додали, що частину обмежень на прикордонний рух знімуть уже цієї п’ятниці, 15 травня, а прикордонний контроль повністю припинять в середині червня.

У березні більшість країн ЄС запровадили тимчасовий прикордонний контроль для запобігання поширенню Covid-19.

Нагадаємо, кордони ЄС також планують відкрити не раніше 15 червня. З такою пропозицією виступили в Єврокомісії.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка