Кордон між Австрією та Німеччиною відкриють 15 червня

Посилений контроль на кордонах Австрії та Німеччини триватиме до 15 червня.

Про це заявили у міністерстві туризму Австрії.

– Канцлер Німеччини Ангела Меркель та канцлер Австрії Себастьян Курц обговорили та затвердили двоступеневий план щодо зменшення обмежень на поїздки, – йдеться у повідомленні.

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У відомстві додали, що частину обмежень на прикордонний рух знімуть уже цієї п’ятниці, 15 травня, а прикордонний контроль повністю припинять в середині червня.

У березні більшість країн ЄС запровадили тимчасовий прикордонний контроль для запобігання поширенню Covid-19.

Нагадаємо, кордони ЄС також планують відкрити не раніше 15 червня. З такою пропозицією виступили в Єврокомісії.