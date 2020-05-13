Границу между Австрией и Германией откроют 15 июня

Усиленный контроль на границах Австрии и Германии продлится до 15 июня.

Об этом заявили в министерстве туризма Австрии.

— Канцлер Германии Ангела Меркель и канцлер Австрии Себастьян Курц обсудили и утвердили двухэтапный план по уменьшению ограничений на поездки, — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что часть ограничений на пограничном движении снимут уже в эту пятницу, 15 мая, а пограничный контроль полностью прекратят в середине июня.

В марте большинство стран ЕС ввели временный пограничный контроль для предотвращения распространения Covid-19.

Напомним, границы ЕС также планируют открыть не ранее 15 июня. С таким предложением выступили в Еврокомиссии.