Президентські вибори в США можуть перенести – радник Трампа

Радник президента США Дональда Трампа не впевнений в тому, що на тлі пандемії коронавірусу президентські вибори відбудуться в намічений термін.

– Я не впевнений, що можу так чи інакше пообіцяти цього, але прямо зараз план такий (провести вибори в термін – Ред.), – сказав радник.

Також в інтерв’ю для журналу Time він зазначив, що до осені очікують провести велику кількість тестувань.

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До речі, дата наступних президентських виборів в США встановлюється законом, і Білий дім не має права її змінити.

Президентські вибори в США 2020 року заплановано на 3 листопада 2020 року. На них може бути обраний 46-й президент США.

Раніше Факти ICTV писали, що до президентських виборів в США залишилося півроку. Згідно з новими даними соціологічного опитування, Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 6-10 відсотків.