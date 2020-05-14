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Італія виділить €55 млрд на подолання коронавірусної кризи

Уряд Італії оприлюднив програму фінансової допомоги для подолання коронавірусної кризи й порятунку економіки.

За словами прем’єр-міністра Джузеппе Конте, йдеться про підтримку соціальних програм та різних галузей економіки обсягом у €55 млрд.

Так, уряд підтримає туристичну й культурну галузі, будівництво й сільське господарство.

Запланована фінансова підтримка для безробітних і родин із дітьми. Зокрема, італійські родини зможуть отримати державну допомогу на оплату нянь.

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Відкриття шкіл і дитсадків у країні заплановане тільки у вересні.

Рим також спрямує мільярди євро на підтримку систем охорони здоров’я й освіти, а також на підтримку малих і середніх підприємств.

Поширення коронавірусу в Італії й запровадження жорстких карантинних заходів спричинили стрімке падіння місцевої економіки. ЄС прогнозує падіння ВВП Італії у 2020 році на 9,5 відсотка.

Нагадаємо, з 18 травня в Італії відкриються бари, ресторани, перукарні та салони краси.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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