Станом на 13 квітня у світі на коронавірус інфіковано 1 850 807 осіб. З них вилікувалися 430 623 особи, а 114 251 пацієнт помер.
США на першому місці серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 557 571 хворий.
На другому нині Іспанія – там заразилися 166 831 особа, померло 17 209.
В Італії станом на 13 квітня інфіковано вже 156 363 особи.
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У Китаї від початку пандемії 83 135 осіб інфіковано Covid-19.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на 13 квітня зафіксували 2 777 лабораторно підтверджених випадки Covid-19.
Померли від коронавірусу 83 людини. Загалом 89 пацієнтів вже одужало – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Нагадаємо, уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня.