Шенгенський кодекс про кордони надає державам-членам можливість тимчасово відновити прикордонний контроль на внутрішніх кордонах у разі становлення серйозної загрози для державної політики або внутрішньої безпеки.

Тимчасово відновлений прикордонний контроль в контексті випадків, що вимагають негайних дій:

Ісландія – 24 квітень – 3 червня;

Естонія – 17 марта – 17 травня;

Словаччина – 8 квітня – 27 травня;

Німеччина – 16 березня – 15 травня (сухопутні і повітряні кордони з Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Данією, Італією та Іспанією, морський кордон з Данією);

Бельгія – 20 березня – 19 травня;

Норвегія – 16 березня – 16 травня.

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Тимчасово відновлений прикордонний контроль в контексті прогнозованих подій:

Німеччина – 16 травня – 15 червня;

Німеччина – 12 травня – 11 листопада (вторинні переміщення, ситуація на зовнішніх кордонах; сухопутний кордон з Австрією);

Естонія – 18 травня – 16 червня;

Іспанія – 10 травня – 24 травня;

Португалія – ​​15 травня – 15 червня (сухопутний кордон з Іспанією);

Польща – 14 березень – 12 червня (сухопутні кордони з Чехією, Словаччиною, Німеччиною, Литвою, морські кордони, повітряні кордони);

Угорщина -12 травня – 11 листопада;

Фінляндія – 19 березень – 14 червня;

Литва – 14 травня – 31 травня;

Чехія – 14 травня – 13 червня (сухопутні кордони з Австрією і Німеччиною, повітряні кордони);

Бельгія – 19 травня – 8 червня;

Швейцарія – 14 травня – 8 червня;

Австрія – 12 травня – 11 листопада;

Швеція – 12 травня – 11 листопада;

Данія – 12 травня – 12 листопада;

Франція – 1 травня – 31 жовтня;

Норвегія – 12 травня – 11 листопада;

До слова, в Канаді найближчим часом не мають наміру відкривати кордони для іноземців.

Джерело: EC.Europa