Шенгенський кодекс про кордони надає державам-членам можливість тимчасово відновити прикордонний контроль на внутрішніх кордонах у разі становлення серйозної загрози для державної політики або внутрішньої безпеки.
Тимчасово відновлений прикордонний контроль в контексті випадків, що вимагають негайних дій:
- Ісландія – 24 квітень – 3 червня;
- Естонія – 17 марта – 17 травня;
- Словаччина – 8 квітня – 27 травня;
- Німеччина – 16 березня – 15 травня (сухопутні і повітряні кордони з Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Данією, Італією та Іспанією, морський кордон з Данією);
- Бельгія – 20 березня – 19 травня;
- Норвегія – 16 березня – 16 травня.
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Тимчасово відновлений прикордонний контроль в контексті прогнозованих подій:
- Німеччина – 16 травня – 15 червня;
- Німеччина – 12 травня – 11 листопада (вторинні переміщення, ситуація на зовнішніх кордонах; сухопутний кордон з Австрією);
- Естонія – 18 травня – 16 червня;
- Іспанія – 10 травня – 24 травня;
- Португалія – 15 травня – 15 червня (сухопутний кордон з Іспанією);
- Польща – 14 березень – 12 червня (сухопутні кордони з Чехією, Словаччиною, Німеччиною, Литвою, морські кордони, повітряні кордони);
- Угорщина -12 травня – 11 листопада;
- Фінляндія – 19 березень – 14 червня;
- Литва – 14 травня – 31 травня;
- Чехія – 14 травня – 13 червня (сухопутні кордони з Австрією і Німеччиною, повітряні кордони);
- Бельгія – 19 травня – 8 червня;
- Швейцарія – 14 травня – 8 червня;
- Австрія – 12 травня – 11 листопада;
- Швеція – 12 травня – 11 листопада;
- Данія – 12 травня – 12 листопада;
- Франція – 1 травня – 31 жовтня;
- Норвегія – 12 травня – 11 листопада;
- До слова, в Канаді найближчим часом не мають наміру відкривати кордони для іноземців.
Джерело: EC.Europa