PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Країни ЄС зможуть тимчасово відкрити кордони – дати

Шенгенський кодекс про кордони надає державам-членам можливість тимчасово відновити прикордонний контроль на внутрішніх кордонах у разі становлення серйозної загрози для державної політики або внутрішньої безпеки.

Тимчасово відновлений прикордонний контроль в контексті випадків, що вимагають негайних дій:

  • Ісландія – 24 квітень – 3 червня;
  • Естонія – 17 марта – 17 травня;
  • Словаччина – 8 квітня – 27 травня;
  • Німеччина – 16 березня – 15 травня (сухопутні і повітряні кордони з Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Данією, Італією та Іспанією, морський кордон з Данією);
  • Бельгія – 20 березня – 19 травня;
  • Норвегія – 16 березня – 16 травня.

Читайте: Польща продовжила контроль на кордонах з ЄС на місяць

Тимчасово відновлений прикордонний контроль в контексті прогнозованих подій:

  • Німеччина – 16 травня – 15 червня;
  • Німеччина – 12 травня – 11 листопада (вторинні переміщення, ситуація на зовнішніх кордонах; сухопутний кордон з Австрією);
  • Естонія – 18 травня – 16 червня;
  • Іспанія – 10 травня – 24 травня;
  • Португалія – ​​15 травня – 15 червня (сухопутний кордон з Іспанією);
  • Польща – 14 березень – 12 червня (сухопутні кордони з Чехією, Словаччиною, Німеччиною, Литвою, морські кордони, повітряні кордони);
  • Угорщина -12 травня – 11 листопада;
  • Фінляндія – 19 березень – 14 червня;
  • Литва – 14 травня – 31 травня;
  • Чехія – 14 травня – 13 червня (сухопутні кордони з Австрією і Німеччиною, повітряні кордони);
  • Бельгія – 19 травня – 8 червня;
  • Швейцарія – 14 травня – 8 червня;
  • Австрія – 12 травня – 11 листопада;
  • Швеція – 12 травня – 11 листопада;
  • Данія – 12 травня – 12 листопада;
  • Франція – 1 травня – 31 жовтня;
  • Норвегія – 12 травня – 11 листопада;
  • До слова, в Канаді найближчим часом не мають наміру відкривати кордони для іноземців.

Джерело: EC.Europa

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх