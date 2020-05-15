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Факти / Світ

Пережила дві епідемії: в США від Covid-19 одужала 108-річна жінка

108-річна Сильвія Голдшоп зі штату Нью-Джерсі (США) вилікувалася від коронавірусу.

Діагноз Голдшоп, що живе в будинку для літніх людей в Аллендейлі, був поставлений лікарями минулого місяця.

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У 1918 році, коли їй було всього 7 років, жінка перехворіла смертельно небезпечним іспанським грипом. Тоді іспанкою заразилися близько 500 млн осіб.

– Я пережила все, тому що вирішила вижити, – зазначила Голдшоп.

Іспанський грип або іспанка був, найімовірніше, наймасовішою пандемією грипу за всю історію людства. Епідемія тривала з січня 1918 року до груденя 1920 року.

Кількість заражених – близько 550 млн осіб, або 29,5% населення планети. Кількість померлих за різними даними оцінюють від 17 млн до 50 -100 млн осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що 101-річний італієць одужав від Covid-19. Чоловік народився під час пандемії іспанського грипу, в результаті якої загинули від 30 до 50 млн осіб в усьому світі

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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