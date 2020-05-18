Ліки від коронавірусу: чи знайшли та чи будуть ефективними

Американські вчені повідомили, що знайшли антитіло, яке блокує коронавірус і виводить його з організму.

Біофармацевтична компанія Sorrento Therapeutics запевнила, що це ліки від Covid-19. Вони будуть готові раніше від вакцини та дозволять відмовитись від соціальної дистанції.

Кандидат медичних наук Олександр Козлов вважає, що не усі антитіла можуть нейтралізувати коронавірус. Адже кожен мікроб, зокрема й Covid-19, має численні (десятки, сотні або навіть тисячі) молекулярні структури на поверхні, які можуть бути розпізнані імунною системою організму людини.

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Такі структури називаються антигенами. До чужорідних антигенів імунна система здатна утворювати нейтралізувальні молекули – антитіла або імуноглобуліни.

– Не всі антитіла можуть нейтралізувати збудника інфекційного захворювання. Зазвичай лише декілька антитіл, які можуть специфічно зв’язуватись з конкретним антигеном, здатні захистити організм людини від збудника, – говорить Олександр Козлов.

Також він зазначає, що дослідники можуть доволі швидко віднайти антитіла до одного з антигенів коронавірусу, але більшість з них не захищають організм від нього.

– Безумовно, отримання антитіл до антигенів Covid-19 займає значно менше часу, ніж пошук вакцини, але залишається відкритою їхня протективність, а саме захист. Якщо будуть знайдені антигени, антитіла до яких мають протективні властивості, то й розробка вакцини стане швидко вирішуваною проблемою, – додає кандидат медичних наук.

Окрім того, він підкреслив, що антитіла – досить великі молекули, тому не можуть проникати у клітини, де проходить репродукція вірусу та накопичення вірусних часточок.

Антитіла можуть зв’язувати лише вірус, який ще не потрапив до клітини, або той, що вийшов з клітини після її загибелі.

Протективні властивості конкретного антитіла вивчаються лише в експерименті, тобто хворим на коронавірус потрібно вводити отримані антитіла та оцінювати їх протективність.

До того ж результати, отримані поза організмом людини, можуть відрізнятись під час реального застосування препарату.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що в Ізраїльському інституті біологічних досліджень в Нес-Ціон провели клінічні випробування вакцини від коронавірусу на гризунах.